Bandiere Blu 2026, premiati 257 Comuni: Liguria al top

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Bandiere Blu 2026, sono 257 le località rivierasche e 87 gli approdi turistici che hanno ottenuto il riconoscimento. 257 Comuni italiani, per complessive 525 spiagge che corrispondono a circa l’11,6% delle spiagge premiate a livello mondiale. Un trend in crescita con 11 Comuni in più rispetto ai 246 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 3 i Comuni non confermati. Le Bandiere Blu 2026 sono state assegnate dalla Foundation for Environmental Education (Fee) ai Comuni rivieraschi e agli approdi turistici e annunciate questa mattina alla presenza dei sindaci, nel corso della cerimonia di premiazione che si è svolta a Roma presso la sede del Cnr. “Anche quest’anno registriamo un incremento dei Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento della Bandiera Blu 2026: sono 257, con 14 nuovi ingressi lungo tutto il territorio nazionale – ha dichiarato Claudio Mazza, presidente della fondazione Fee Italia -. I numeri confermano ancora una volta la crescita virtuosa dei territori italiani. Particolarmente significativo è il risultato emerso dal lavoro svolto sui Piani di Azione per la Sostenibilità richiesti da due anni alle Amministrazioni Comunali, che stanno diventando strumenti sempre più concreti di programmazione e governance territoriale. Non si tratta soltanto di obiettivi formali, ma di percorsi strutturati che coinvolgono cinque macro-aree di obiettivi. Dai dati di questi due anni di lavoro emerge un'importante crescita: più impegni, più progettualità, più qualità, più struttura e più metodo. Oggi, d’altronde, il turismo internazionale premia le destinazioni che sanno coniugare bellezza, sostenibilità, innovazione e qualità dei servizi e della vita”. Nella fase di valutazione portata avanti dalla Commissione secondo un rigido schema procedurale, hanno dato il loro contributo diversi Enti Istituzionali, tra i quali il ministero del Turismo; il ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste; il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica; l’Istituto Superiore di Sanità; la Federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici; il Consiglio Nazionale delle Ricerche; università quali l'Università della Tuscia-Laboratorio di Ecologia Marina e l’Università per Stranieri di Perugia; nonché organismi privati quali i Sindacati Balneari (Sib-Confcommercio – Fiba – Confesercenti). La successiva approvazione da parte della Giuria internazionale ha portato al raggiungimento del risultato finale. In particolare, la Liguria conquista 2 Bandiere e ottiene 35 località. Seguono con 27 riconoscimenti la Puglia con 2 nuovi ingressi e 2 uscite e la Calabria che aggiunge 4 ingressi. Si riconfermano le 20 Bandiere Blu della Campania e delle Marche, sale a 20 anche la Toscana che conquista un Comune. La Sardegna ottiene 17 località con un nuovo ingresso. La Sicilia ottiene 16 Bandiere Blu con 2 nuovi Comuni. L’Abruzzo conferma le sue 16 Bandiere Blu e il Trentino Alto Adige conferma i 12 Comuni. L’Emilia Romagna vede premiate 11 località grazie a un nuovo ingresso. Il Lazio scende a 10 con un’uscita, mentre sono confermate le 9 Bandiere del Veneto. La Basilicata conferma le sue 5 località, il Piemonte 4. La Lombardia ottiene un nuovo riconoscimento e sale a 4 Comuni, il Friuli Venezia Giulia mantiene le 2 Bandiere dell’anno precedente, come il Molise che resta a 2. Complessivamente, quest’anno le Bandiere Blu sui laghi salgono a 23, con l’ingresso di un nuovo comune lacustre. "Gli 87 approdi premiati, con tre nuovi ingressi, dimostrano che la portualità turistica ha consolidato le scelte di sostenibilità intraprese, rispondendo ai requisiti previsti per l’assegnazione internazionale, garantendo la qualità e la quantità dei servizi erogati nella piena compatibilità ambientale", rimarca Fee. Nel corso della manifestazione – spiega Fee – sono state premiate quelle località le cui acque di balneazione sono risultate eccellenti su una valutazione degli ultimi 4 anni come stabilito dai risultati delle analisi delle Arpa (Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente) e rispondenti agli indicatori Bandiera Blu più stringenti del 50% rispetto alla classificazione eccellente. Grande rilievo viene dato alla gestione del territorio messa in atto dalle Amministrazioni comunali. Gli indicatori considerati vanno dall’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione alla gestione dei rifiuti, dall’accessibilità alla mobilità sostenibile, dall’educazione ambientale alla valorizzazione delle aree naturalistiche fino alle iniziative promosse dalle Amministrazioni per una migliore vivibilità nel periodo estivo. Ecco chi entra quest'anno: Amendolara, Montegiordano, Falerna e Locri in Calabria; Rimini, Emilia Romagna; Andora e Taggia, Liguria; Limone sul Garda, Lombardia; Morciano di Leuca e Tricase, Puglia; Teulada, Sardegna; Ispica e Lipari, Sicilia; Monte Argentario, Toscana I Comuni non riconfermati nel 2026 sono invece San Felice Circeo, Lazio; Patù e Castrignano del Capo, Puglia.

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Pubblicato il 14 Maggio 2026