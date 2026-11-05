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Bandi Gilead, oltre 1,2 mln per 62 progetti di ricerca e salute

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Ricerca indipendente, prevenzione e nuovi modelli di assistenza: sono questi alcuni degli ambiti su cui si concentrano i 62 progetti selezionati per la 15esima edizione dei Bandi Gilead. Le iniziative, presentate a Roma durante l’incontro ‘Generare Innovazione. Creare Salute’, riceveranno complessivamente oltre 1,2 milioni di euro e saranno realizzate nei prossimi dodici mesi. Ventinove progetti sono stati scelti attraverso il Fellowship Program, rivolto al mondo medico-scientifico, mentre 33 arrivano da associazioni di pazienti ed enti del Terzo settore nell’ambito del Community Award Program.


Pubblicato il 5 Novembre 2026

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