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Banda della minicar a Roma, Davide Iacopini lascia il San Camillo: l’attore trasferito al Santa Lucia per la riabilitazione

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(Adnkronos) – Oggi Davide Iacopini, a poco più di un mese dal ricovero, lascia l’ospedale San Camillo di Roma, dove era stato trasportato dopo l’aggressione da parte della ‘banda della minicar’, mentre era a bordo di un monopattino. 

Iacopini, si legge in una nota del San Camillo , “è stato trasferito presso la Life – Santa Lucia Irccs, dove inizierà il suo percorso di riabilitazione”. “Il paziente, ricoverato presso l’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini dal 6 ottobre, ha affrontato un percorso clinico complesso e due interventi neurochirurgici, durante il quale è stato costantemente assistito dalle équipe mediche e sanitarie dell’ospedale, prima presso la Uoc shock e trauma, poi presso la Uoc neurochirurgia”.  

“Il progressivo miglioramento delle sue condizioni cliniche ha consentito il trasferimento. Il percorso di cura non è ancora concluso e richiederà un ulteriore periodo di riabilitazione e monitoraggio specialistico”, conclude la nota. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Novembre 2026

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