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Banda della minicar a Roma, al Tribunale per i minorenni gli interrogatori dei due indagati

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(Adnkronos) – E’ in corso al Tribunale per i minorenni di Roma gli interrogatori dei due minorenni di 16 e 17 anni indagati per le aggressioni compiute a bordo di una minicar nel quartiere Monteverde, a Roma, tra cui quella all’attore Davide Iacopini, finito in terapia intensiva a seguito della caduta dal monopattino. Le accuse ipotizzate per i due ragazzi sono di tentato omicidio, lesioni personali aggravate e percosse in concorso. Dopo gli interrogatori il pm valuterà quale misura cautelare chiedere al gip. 

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Pubblicato il 20 Ottobre 2026

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