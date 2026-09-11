Bancomat e Postamat sotto assedio, la Puglia cerca una risposta comune

Ogni sportello fatto saltare non lascia dietro di sé soltanto danni e macerie, ma anche paesi e quartieri con un servizio in meno, disagi per anziani e imprese e tempi di ripristino che possono diventare un problema nel problema, conseguenze che hanno portato il Consiglio regionale ad aprire il confronto sugli assalti a bancomat e Postamat in Puglia, coinvolgendo Abi, Banche di Credito Cooperativo e Poste Italiane.I numeri sono emersi ieri durante l’audizione congiunta della prima e della terza commissione del Consiglio regionale, alla quale hanno partecipato anche rappresentanti dell’Abi, delle Banche di Credito Cooperativo e di Poste Italiane. Al centro della discussione non soltanto la frequenza degli episodi, ma anche le conseguenze provocate dalle esplosioni e dai tempi necessari per ripristinare gli sportelli. Su questo fronte il capogruppo del Partito Democratico, Stefano Minerva, ha annunciato una proposta di legge per istituire un Osservatorio regionale sugli attacchi agli Atm, un organismo che dovrebbe lavorare in raccordo con forze dell’ordine, prefetture e rappresentanze bancarie per seguire tempi e modalità di ripristino degli sportelli colpiti, censire i Comuni rimasti senza servizi e valutare eventuali misure compensative temporanee.Per il segretario regionale del Pd, Domenico De Santis, il tema richiede una risposta coordinata. “È importante collaborare e tenere alta la guardia, coinvolgendo tutti i soggetti interessati, per contrastare questa attività criminale e garantire insieme i servizi essenziali e la sicurezza dei lavoratori”.Sulla stessa proposta converge il Movimento Cinque Stelle, che considera ormai superata la dimensione della semplice emergenza. Per il gruppo regionale, infatti, i dati raccontano “un fenomeno che ha assunto dimensioni preoccupanti e richiede una risposta strutturale”. Da qui il sostegno all’ipotesi di un Osservatorio pugliese collegato con quelli territoriali già costituiti a Bari e Brindisi e con quelli che dovrebbero nascere a Taranto e nelle altre province.

FdI: “Un problema serio, ma di competenza nazionale. Le Commissioni regionali non fanno convegni”

Dopo l’audizione dedicata agli attacchi agli sportelli automatici, il gruppo regionale ha contestato apertamente l’impostazione della seduta e la proposta di istituire un Osservatorio, ritenuto poco utile rispetto alla necessità di mettere in campo interventi concreti sulla sicurezza. “Abbiamo volentieri partecipato al ‘convegno’ sul fenomeno delinquenziale degli assalti agli sportelli bancomat, che si è tenuto nell’aula consiliare. Un convegno al quale siamo stati, fra i pochi consiglieri regionali, presenti solo per rispetto degli autorevoli auditi (fra ABI, forze dell’ordine e associazioni di categoria) che con i loro interventi hanno apportato importanti spunti su una problematica nazionale, così come ha sottolineato il vicepresidente della giunta, Cristian Casili, che ha sostituito il presidente Antonio Decaro, ma che ha abbandonato l’aula dopo pochi minuti. Se non fossimo rimasti noi in aula, ad ascoltare gli interventi ci sarebbero stati solo pochissimi esponenti del centrosinistra che hanno richiesto la congiunta delle Commissioni I e II senza che i proponenti del Pd avessero azioni concrete o proposte efficaci da proporre per contrastare il fenomeno degli assalti agli sportelli. L’unica iniziativa emersa è stata una proposta di legge per l’istituzione di un osservatorio su questo fenomeno, che consideriamo poco utile, come ha sottolineato il nostro consigliere Antonio Scianaro, visto che sarebbe sufficiente richiedere numeri e dati agli organi preposti per avere un quadro chiaro della situazione. Ci si sarebbe aspettati, invece, investimenti per progetti di sicurezza e la promozione di politiche regionali di prevenzione” – concludono. “Per altro a conferma di quanto sosteniamo sulla competenza dell’argomento sottolineiamo che in contemporanea in Prefettura a Bari era stata convocata dal nuovo prefetto con i sindaci della Città metropolitana proprio per affrontare le emergenze sul territorio, quindi sicuramente anche quello degli assalti ai bancomat.Di qui un primo invito, che rivolgiamo per l’ennesima volta al presidente Toni Matarrelli, perché le commissioni regionali siano convocate per discutere di Pdl, provvedimenti e atti che hanno attinenza alla competenza del Consiglio regionale, siamo stati eletti dai pugliesi e non per parlare dei massimi sistemi, ma per tentare di risolvere problemi. Un secondo invito è perché si insedi al più presto la, cosiddetta, Commissione Antimafia che è deputata allo studio dei fenomeni criminali dove l’importante collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte potrebbe essere analizzata in più sedute dedicate all’argomento”.



Pubblicato il 11 Settembre 2026