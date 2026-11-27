“L’Europa non mette in pratica i sistemi di protezione che ha a disposizione, come il Regolamento di blocco, e soprattutto non è indipendente dal punto di vista digitale e finanziario nei sistemi di pagamento”.

Così l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Benedetta Scuderi, in un punto stampa al Parlamento europeo di Strasburgo a margine della conferenza stampa “Chi decide su chi può operare nel settore bancario in Europa? Proteggere i cittadini, le banche e le istituzioni dalle sanzioni extraterritoriali”.

Ha spiegato: “Chiediamo, per la sovranità e l’autonomia decisionale europea, che cittadini, organizzazioni e banche non si debbano mai trovare in una situazione in cui vengono ingiustamente e illegalmente sanzionate. Si tratta di sanzioni non riconosciute dall’Unione Europea e che non hanno visto nessun tipo di processo per poter essere date”.



Pubblicato il 27 Novembre 2026