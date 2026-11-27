“La Commissione europea deve attivare lo Statuto di blocco che tuteli le nostre imprese, le nostre associazioni, i nostri cittadini dalle sanzioni“.

Così l’eurodeputato del Partito democratico, Brando Benifei, in un punto stampa al Parlamento europeo di Strasburgo a margine della conferenza stampa “Chi decide su chi può operare nel settore bancario in Europa? Proteggere i cittadini, le banche e le istituzioni dalle sanzioni extraterritoriali”.

Ha aggiunto: “Non è accettabile che in Europa la possibilità di avere un conto sia deciso da qualcuno che sta fuori dall’Europa. Sanzioni di entità extraeuropee non possono colpire persone senza processi, senza procedure corrette”.



Pubblicato il 27 Novembre 2026