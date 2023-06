Banche, allarme di Patuelli: “Tassi troppo alti, rischio crisi imprese”

(Adnkronos) – "Le imprese non hanno fatto piani pluriennali con previsioni di costi adeguati alla liquidità. Il pericolo è che se i tassi dovessero ulteriormente crescere e rimanere a questi o addirittura superiori livelli per molto tempo questo appesantimento che gradualmente aumenta i costi può portare a delle crisi di imprese e conseguentemente al deterioramento di parti non trascurabili di credito bancario". Così il presidente di Abi, Antonio Patuelli, intervenendo al festival dell’economia di Torino. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Giugno 2023