“Ennio Doris, sarebbe stato un fautore dell’intelligenza artificiale. Spronerebbe i suoi collaboratori a imparare, conoscere e crescere con le nuove tecnologie per aiutare i clienti”. Lo ha ribadito il presidente di Banca Mediolanum, Giovanni Pirovano,in occasione dell’iniziativa tenutasi a Roma presso l’hotel Parco dei Principi e che rientrata nel tour di appuntamenti nazionali dal titolo ‘Visionari”.



Pubblicato il 20 Novembre 2026