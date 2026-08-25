Salute

Bambolina voodoo con amianto, scatta la segnalazione del ministero della Salute: “Pericolosa in caso di rottura”

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(Adnkronos) – Il ministero della Salute – nella sezione avvisi di sicurezza del suo sito – segnala un giocattolo a forma di bambolina voodoo (marca Trendhaus, modello 964700, lotti 2026 CH34194 3 e 2025 CH33501) contenente amianto (tremolite), classificato come 'rischio serio'. Nel caso di rottura il pericolo "è di inalazione", recita l'avviso pubblicato nei giorni scorsi.  Si invita, perciò, a non utilizzarlo, non smaltirlo nei rifiuti domestici e a contattare la Asl/Ats in caso di rinvenimento, soprattutto se il prodotto è rotto o la sabbia è fuoriuscita. La raccomandazione per le scuole e strutture educative è quella di "verificare eventuali acquisti 2025–2026 e rimuovere subito il prodotto se presente". A fine luglio un altro giocattolo a forma di carota, marca Trendhaus (modello 967176), è stato ritirato per lo stesso motivo.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Agosto 2026

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