Bambino scomparso a 11 anni in Spagna e ritrovato vivo 6 anni dopo in Francia: storia di Alex

(Adnkronos) – Scomparso da una vacanza con la famiglia a 11 anni, Alex è stato ritrovato vivo a 17 anni in Francia. L'adolescente, originario della cittadina inglese di Oldham a nord-est di Manchester, scrive la Bbc, si trovava nella città di Revel a est di Tolosa. Sei anni fa, Alex era in vacanza con la madre e il nonno in Spagna quando scomparve. A entrambi era stato vietato di stare con il bambino in quel periodo a causa di problemi domestici. Quando dopo due settimane non sono più tornati da Marbella, la polizia inglese aprì un'inchiesta sulla scomparsa del minore. Susan, nonna e tutore ufficiale di Alex, allora 62enne, ipotizzò che i due si fossero stabiliti da qualche parte per intraprendere "uno stile di vita alternativo". "Non volevano che Alex andasse a scuola, non credono nella scuola tradizionale", denunciò la nonna. In seguito alla sua scomparsa, la polizia si convinse che Alex e i due adulti fossero fuggiti verso Melilla in Marocco, passando per il porto di Malaga, in Spagna. La signora Batty e suo padre avevano già vissuto in una comune nel 2014. Dopo il ritrovamento una fonte della polizia ha detto che Alex era stato portato in una stazione di polizia da un automobilista preoccupato. Il ragazzo era in buona salute e non ha detto di aver subito alcun maltrattamento. La Procura di Tolosa ha confermato l'identità del ragazzo, precisando: "Si tratta del bambino scomparso. La famiglia lo ha confermato". Un giornalista del quotidiano La Depeche ha raccontato alla Bbc che un camionista aveva notato il ragazzo camminare lungo una strada ai piedi dei Pirenei, portando uno zaino e uno skateboard. "Gli ha dato un passaggio. Hanno trascorso tre ore insieme in macchina e il ragazzo ha raccontato la sua storia". "Ha detto che viveva in una specie di Comune itinerante. Non era sottoposto ad alcuna costrizione, ma ha detto che trovava sua madre un po' strana e ha deciso che non voleva questo tipo di vita, e che voleva sistemarsi" ha aggiunto. Alex aveva camminato per le colline per giorni, ha spiegato Buhagiar. Dopo esser stato ascoltato dalle autorità, il ragazzo è stato affidato ai servizi sociali, in attesa che i suoi parenti si facciano avanti". Le prime indagini condotte dalla polizia giudiziaria in collaborazione con i pubblici ministeri suggeriscono che Alex viveva in una "comunità spirituale" con la madre e il nonno, vivendo in roulotte e tende. "Ha chiesto all'autista se poteva prendere in prestito il suo telefono e ha inviato un messaggio via Facebook a sua nonna, dicendo che stava bene e voleva vederla", ha detto. Il ragazzo è attualmente affidato ai servizi sociali. La polizia britannica è stata contattata tramite l'ambasciata a Parigi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Dicembre 2023