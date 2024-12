Bambini protagonisti del Natale nel paese del lago di Occhito

Il Natale di Carlantino, iniziato con l’accensione dell’albero e la consegna delle letterine a Santa Claus da parte dei più piccoli, avrà proprio i bambini come protagonisti. Sabato 14 dicembre, saranno proprio loro a cimentarsi nella realizzazione di oggetti in ceramica. Domenica 15 dicembre, invece, i bambini impareranno a realizzare addobbi per il Natale utilizzando materiale di riciclo e tanta fantasia. Le iniziative del cartellone natalizio nel paese del lago di Occhito sono organizzate in sinergia e collaborazione dalla Pro Loco Carlantino e dall’Amministrazione comunale. Sabato 21 e domenica 22 dicembre, il cuore del borgo si vestirà di colori, sapori e idee regalo con i caratteristici mercatini di Natale. Il 4 gennaio, per aprire il nuovo anno nel segno dell’aggregazione e del divertimento intergenerazionale, sarà riproposta la Mega Tombolata che metterà insieme giovani e meno giovani. Il 5 gennaio, infine, si terrà la proiezione dello spettacolo teatrale “Napoli Milionaria” realizzato in passato proprio dai giovani del posto. Per l’occasione, alcuni cittadini di Carlantino sono diventati registi, produttori, costumisti e attori per mettere in scena una delle più belle commedie di Eduardo De Filippo. “Gli eventi natalizi sono un’ulteriore occasione per ritrovarsi insieme, condividere iniziative, raccontare e raccontarsi”, ha dichiarato il sindaco Graziano Coscia. “Sono momenti importanti, perché è in questo periodo che le famiglie e gli amici hanno l’occasione di avere più tempo per stare insieme, progettare il futuro, condividere speranze e aspettative per l’anno nuovo che ci attende. Da parte nostra, l’Amministrazione comunale intende confermare e consolidare il proprio impegno sul sostegno a progetti, azioni e interventi che diano nuova linfa alle esigenze di famiglie, giovani e anziani, oltre a rinnovare lo slancio nella realizzazione di opere e servizi per riqualificare il paese e dotarlo di nuove infrastrutture, come abbiamo fatto per la nuova mensa scolastica”.



Pubblicato il 13 Dicembre 2024