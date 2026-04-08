Attualità

Balsamo (Zambon): “In Mr Parkinson pazienti attivi contro punti deboli malattia”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “In occasione della Giornata mondiale, abbiamo voluto aggiungere un nuovo tassello al nostro impegno al fianco della Confederazione Parkinson e della Fondazione Limpe, scegliendo uno strumento narrativo insolito: il racconto noir”. Così Rossella Balsamo, Medical Affairs & Regulatory Zambon Italia e Svizzera spiega che ‘Sulle tracce di Mister Parkinson’, disponibile sul sito della Confederazione, è “una storia liberamente ispirata alle esperienze reali di tre persone con Parkinson – Simona, Massimiliano e Massimo – che diventano protagonisti di un’indagine simbolica. Attraverso la condivisione delle loro esperienze e la raccolta di ‘indizi’, riescono a mettere a fuoco i punti deboli della malattia, come l’importanza dell’esercizio fisico e il valore della comunità”. Secondo Balsamo, “iniziative di awareness capaci di raccontare temi complessi con linguaggi accessibili e coinvolgenti possano rappresentare una leva fondamentale, insieme ai progressi dell’innovazione scientifica”, contro la patologia e “contribuiscono concretamente a migliorare la qualità di vita delle persone con Parkinson”. Si tratta di “un impegno che si inserisce pienamente nella visione aziendale di Zambon, da sempre attenta al supporto dei pazienti e alla promozione di una cultura della salute più inclusiva e consapevole”. 
—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Aprile 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Vinitaly, la Campania protagonista con 170 aziende e uno sguardo all’America’s Cup 2027

11 minuti fa

Montecarlo, super Berrettini: doppio bagel a Medvedev e il russo distrugge la racchetta

14 minuti fa

In Italia 15 nuove diagnosi al giorno di cancro all’ovaio, al via campagna ‘Insieme di Insiemi’

17 minuti fa

Giornata del Parkinson, Tinazzi (Limpe): “Movimento è vittima e cura”

20 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio