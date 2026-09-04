Balotelli e la domanda a Vannacci: “Io per lei sono italiano?”

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Mario Balotelli ha una domanda per Roberto Vannacci. Oggi, venerdì 4 settembre, l'attaccante dell'Al Ittifaq, club che milita negli Emirati Arabi Uniti, ha dedicato una storia Instagram al fondatore di Futuro Nazionale. "Domanda per Roberto Vannacci", ha scritto Balotelli taggando l'ex generale, "io per lei sono italiano?". Poi l'ex attaccante, tra le altre, di Inter e Milan ci ha tenuto a una specifica: "Non è assolutamente polemica ma pura sete di opinioni".

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Pubblicato il 4 Settembre 2026