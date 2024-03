Ballottaggio tra Odjer e Di Noia

Il Foggia tornerà in campo per la trentesima giornata di campionato della serie C girone C questo pomeriggio alle 18.30 contro il Picerno, nel proprio stadio, allo stadio “Pino Zaccheria”. In classifica i rossoneri hanno trentacinque punti, frutto di nove vittorie, otto pari e dodici sconfitte mentre dall’altra parte il Picerno, terzo in classifica con uno score di cinquantuno punti, condito da ben tredici vittorie, dodici pari e quattro sconfitte. Dopo tre vittorie di fila, i rossoneri si sono fermati nonostante una buona prestazione in trasferta contro il Benevento, mentre il Picerno ha impattato in casa propria contro il Monopoli sul punteggio dio 0a0. Non ci saranno gli infortunati Carillo, Rizzo e Marzupio mentre tornano Ercolani e Embalo. La possibile formazione che schiererà mister Cudini dovrebbe essere la seguente: Perina tra i pali; difesa a quattro con Silvestro, Riccardi, Ercolani e Salines, in mediana Vezzoni, Odjer e Tascone e attacco con Millico, Santaniello e Rolandol. Ballottaggio possibile con Odjer, insediato da Giovanni Di Noia, con quest’ultimo che ieri ha parlato in conferenza stampa, ma ciò non significa che possa giocare dal primo minuto. Dall’altra parte invece il Picerno non avrà gli infortunati Garcia, De Ciancio e Maiorino. La possibile loro formazione invece sarà la seguente: Merelle in porta; difesa a quattro composta da Pagliai, Gilli. Allegretto e Novella, mediana con Ciko ed uno tra Gallo o Pittaresi ed il trequartista Albertini; attacco a tre con Santarcangelo, D’Agostino e se recupera Murano. L’arbitro della gara sarà il sig. Arena della sezione di Torre del Greco, coadiuvato dagli assistenti di Lisi e Chichi. (Ph. Calcio Foggia 1920).

M.I.



Pubblicato il 6 Marzo 2024