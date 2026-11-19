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Milly Carlucci ha deciso: il cambio di posto tra Alberto Matano e Barbara d’Urso ci sarà. Ospite oggi, giovedì 19 novembre, in collegamento con ‘La volta buona’, la conduttrice ha confermato quanto anticipato ieri a ‘La vita in diretta’, dopo la proposta avanzata dal giornalista in diretta a Ballando con le stelle.

“Tutti quanti noi abbiamo deciso di farlo perché non andiamo a mettere il dito nella torta e sfruttare queste situazioni, vogliamo riportare la pace e riportare la bellezza del ballo al centro di Ballando. Quindi ci sarà questo cambio”, ha concluso Milly Carlucci, mettendo così un punto. Sabato dunque la giuria sarà composta, a partire da destra: Ivan Zazzaroni, Barbara d’Urso, Carolyn Smith, Alberto Matano e Guillermo Mariotto.

Caterina Balivo ha provato a stuzzicare la conduttrice, chiedendole da quale parte stesse, ma Carlucci non si è sbilanciata: “Io sto dalla parte di Ballando con le stelle e dalla parte del pubblico. Sto anche dalla parte di questa grande famiglia, dove uno per uno sono stati scelti da noi. Ventuno anni fa abbiamo scelto Mariotto e tre anni fa abbiamo scelto Barbara per stima e con affetto. E quindi sabato l’aspettiamo con stima e con affetto”. Carlucci ha poi ribadito che Mariotto porta il profumo in studio sin dall’inizio dell’edizione: “Anche nella puntata precedente aveva il profumo in mano, da tutta l’edizione porta avanti questa idea di profumo di libertà”.

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Pubblicato il 19 Novembre 2026