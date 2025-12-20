Ballando, Magnini in finale incanta tutti… tranne la giuria: è polemica

(Adnkronos) –

Caos a Ballando con le stelle dopo l'esibizione di Filippo Magnini e Alessandra Tripoli che ha incantato tutti… tranne la giuria. La coppia ha portato in scena un moderno che ha dato la possibilità all'ex nuotatore di dimostrare quanto sia migliorato tecnicamente. Un dettaglio che non è sfuggito a nessuno, nemmeno alla giuria. Ma nel momento in cui hanno alzato le palette, tuttavia, il risultato ottenuto non era quello sperato. Filippo Magnini e Alessandra Tripoli hanno ottenuto 45 punti in totale. A creare caos sono stati i punti di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto che hanno dato entrambi 8. Un punteggio che secondo Sara Di Vaira, tribuna del popolo, per una finale è "bassissimo". "C'era tecnica, ha fatto dei passaggi tra cielo e terra incredibili", ha aggiunto. La polemica è stata accolta dal pubblico e da Alessandra Tripoli con grande applauso. La maestra di ballo ha infatti replicato: "Dateci la possibilità di giocare fino in fondo. È la finale, non possiamo fare altrimenti. "8 è un voto altissimo, non possiamo dare 10 a tutti", ha replicato Lucarelli, tra le urla di contestazione del pubblico.

Pubblicato il 20 Dicembre 2025