Ballando con le stelle, Rossella Erra: “Nancy Brilli condivide post di odio contro di me”

"Mi sono beccata gli insulti per tutto il weekend e Nancy Brilli li sta condividendo". Ballando con le stelle tra i veleni e le polemiche. Al centro dell'ultimo caso finisce Rossella Erra. Nell'ultima puntata dello show di Raiuno, la 'tribuna del popolo' ha destinato metà del tesoretto alla Signora Coriandoli, vale a dire Maurizio Ferrini. Risultato? Eliminata Nancy Brilli. L'attrice, dal proprio profilo Instagram, negli ultimi 2 giorni ha puntato il dito contro la decisione. Nelle ultime ore, la concorrente ha condiviso commenti di utenti che 'accusano' Erra. "Ho fatto una scelta di cuore, avrei potuto dare il tesoretto a Beppe Convertini o alla Signora Coriandoli. Ho scelto di darlo alla Signora Coriandoli. A chi dovevo darlo, secondo Nancy Brilli? Potevo darlo a chiunque e sarebbe stato un problema", dice oggi Erra ospite di La volta buona. "Mi sono beccata gli insulti per tutto il weekend e Nancy Brilli li sta condividendo. Dopo tutto l'odio che mi sta facendo buttare addosso, a maggior ragione confermo la mia decisione. Il tesoretto viene assegnato a sentimento, non c'è un manuale. Ballando con le stelle è un gioco, ma tutti si sentono maestri", aggiunge nel salotto di Caterina Balivo.

Pubblicato il 8 Dicembre 2025