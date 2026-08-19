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Ballando con le stelle, Riccardo Rossi è il sesto concorrente

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(Adnkronos) –
Riccardo Rossi è il sesto concorrente di Ballando con le stelle. Oggi, mercoledì 19 agosto, l'attore comico ha ufficializzato la sua partecipazione al programma di Milly Carlucci, che tornerà su Rai 1 il prossimo 3 ottobre. L'annuncio di Rossi è arrivato con un video pubblicato sugli account social ufficiali di Ballando. "Le claquette sono già in mano ed è pronto a entrare in pista… a ritmo di tip tap!", si legge a corredo del video.    "Sono felice di essere stato convocato da te per partecipare a Ballando con le stelle e mi sto già esercitando", racconta l'attore mentre tiene in mano le scarpe da ballo. "Tu forse non lo sai", confessa Rossi, "ma io sono un grande ballerino di tip tap". Rossi si aggiunge così ai concorrenti già ufficializzati dal programma: Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi e Jimmy Ghione. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Agosto 2026

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