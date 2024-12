Ballando con le stelle, Pasquale La Rocca annuncia il ritiro. Lucarelli: “Mi rifiuto”

(Adnkronos) –

Pasquale La Rocca ha annunciato il ritiro da Ballando con le stelle. Il maestro di ballo – dopo la chiusura del televoto nella finalissima – ha comunicato che questa potrebbe essere la sua ultima edizione nel dance show di Rai 1. Dopo l'esibizione con la partner di ballo Federica Pellegrini, Pasquale La Rocca ha ringraziato il pubblico non riuscendo a trattenere le lacrime. Il maestro di ballo ha preso in mano il microfono e ha ringraziato tutto il team di Ballando con le stelle per l'opportunità che gli ha dato in tutti questi anni. Dopo, Pasquale accanto a Federica Pellegrini ha annunciato: "Questa potrebbe essere la mia ultima partecipazione a Ballando". La dichiarazione di Pasquale La Rocca ha lasciato tutti senza parole, Milly Carlucci: "No Pasquale non puoi dirci queste cose", ha detto la conduttrice del dance show che non era a conoscenza della scelta del ballerino. Selvaggia Lucarelli ha aggiunto: "Io mi rifiuto. Mi oppongo". E rivolgendosi direttamente al ballerino, la giurata ha mostrato il suo disappunto: "Ti vuoi mettere contro di me?". Il motivo non è stato svelato, ma il ballerino tiene a specificare che non è ancora ufficiale: "Ma mi sembrava giusto annunciarlo, dopo la chiusura del televoto. Grazie a tutti", ha concluso. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Dicembre 2024