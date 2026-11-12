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Ballando con le stelle, Monica Guerritore: “Basta parrucche e bandane, torno a essere me”

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“Possiamo dirlo? Vorrei tornare a essere me dopo tanto tempo”. Monica Guerritore si prepara a tornare in pista a Ballando con le stelle nella puntata in programma sabato 14 novembre. L’attrice, una delle figure principali dello show condotto da Milly Carlucci su Raiuno, si appresta a vivere una serata speciale, non solo a livello artistico. Dopo la battaglia contro un tumore al seno, Guerritore si presenterà in scena senza la parrucca esibita sinora davanti alle telecamere. “Togli la bandana, togli le parrucche. Vedremo Monica con i suoi capelli. Mamma mia che emozione, mi stanno venendo i brividi mentre lo dici. E’ straordinario”, dice Milly Carlucci a Ballando segreto. 

Guerritore confessa che proprio Ballando è motivo di ‘tensione’ con il marito, Roberto Zaccaria. “L’altra sera l’ho trovato sveglio al letto. Mi ha detto ‘Ma perché ti ho lasciato che eri prima e ora sei quinta?’ Lui, che non segue la gara, professore di diritto costituzionale. Ho iniziato a spiegargli cosa sono i tesoretti, la wild card… E si è addormentato”, racconta l’attrice. 

 

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Pubblicato il 12 Novembre 2026

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