Ballando con le stelle, Lucarelli: “Liti con Milly Carlucci e vado via? Invenzioni”

Selvaggia Lucarelli discute con Milly Carlucci e lascia Ballando con le Stelle? In un'edizione particolarmente movimentata dello show condotto da Milly Carlucci su Raiuno, con la decima puntata in onda stasera, tocca alla giurata fare chiarezza rispetto alle voci contenute in alcuni articoli. "Ovviamente sono 10 anni che partecipo a Ballando e non erano mai usciti articoli pieni di ingenue falsità su di me, da discussioni inventate con Milly a false lamentele di giurati, a piani malefici per abbandonare il programma", scrive Lucarelli in una storia su Instagram. "In realtà – prosegue – non c'è mai stata una edizione così serena con la produzione e con i colleghi. Indovinate da chi sono commissionati? (Fantozzi è lei?) E' un quiz divertente". Lucarelli, nell'edizione 2025 dello show, è stata protagonista di alcuni confronti 'vivaci' con qualche concorrente: in particolare, nella puntata di sabato scorso, è andato in onda il duello verbale con Barbara D'Urso. Nella storia su Instagram, non viene citato espressamente nessuno. "Io continuo a divertirmi – aggiunge la giurata – nonostante QUEST'ANNO qualcuno in difficoltà con se stesso stia tentando maledestramente di avvelenare l'edizione davanti e dietro le quinte. Comunque – conclude Lucarelli – a me piace essere considerata GRANDE BURATTINAIA. Continuate, vi prego!".

Pubblicato il 29 Novembre 2025