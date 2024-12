Ballando con le Stelle, Lucarelli e lo ‘zero’ a Nargi: “Ecco perché”

(Adnkronos) – Terminata l'edizione 2024 di Ballando con le Stelle, che ieri sera ha visto trionfare la coppia Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, spazio ancora a qualche spiegazione da parte dei giudici. In particolare, stamattina è Selvaggia Lucarelli a spiegare il nuovo 'caso' scoppiato ieri sera in studio: il voto zero a Federica Nargi e Luca Favilla. Un voto, ha sottolineato stamani la giudice, che non doveva suonare come una stroncatura ma, bensì, come una sorta di 'aiuto' a un'altra coppia, quella formata da Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca. La spiegazione è arrivata puntuale su Instagram. "Spiegata semplice: Nargi e Favilla – scrive Lucarelli – erano la mia coppia preferita. Fin dalla prima puntata, come si è visto. Arrivati alla dodicesima puntata era evidente che non avrebbero vinto, perché Guaccero e Pernice erano oggettivamente imbattibili. E quindi ho scelto di dare uno zero che per me è un non voto e di far ballare Pasquale/Pellegrini nello spareggio finale, visto che avevano ballato insieme per pochissimo. Anche perché Pellegrini – sottolinea ancora la giudice – è stata penalizzata dalle circostanze e Pasquale pensa al ritiro per fare il coreografo. Ovviamente poi il mio voto finale è andato a Bianca", la conclusione. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Dicembre 2024