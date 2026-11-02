Ballando con le Stelle, l’exploit di Manuela Moreno: dall’occhio nero alla presa da record

(Adnkronos) – L’occhio nero per una gomitata, durante le prove e i capelli impigliati nella giacca del maestro di ballo con cui fa coppia non hanno impedito a Manuela Moreno di entrare nella storia di ‘Ballando con le Stelle’ per la chiusura della sua esibizione, issata in aria con la presa su una sola mano di Carlo Aloia, ma eseguita prima nello show del sabato di Rai1.

Tutto è iniziato venerdì, quando durante le prove del Cha Cha sulle note di ‘Thriller’, con costumi e scenografia tutti ispirati ad Halloween (la messa in onda di sabato 31 ottobre ha coinciso con la Notte delle Streghe), il maestro Aloia in un momento della coreografia che preveda l’incrocio delle braccia con quelle della sua allieva ha involontariamente colpito col gomito l’occhio sinistro della giornalista Rai, come lei stessa ha raccontato oggi in un post su Instagram accompagnato da un video dell’incidente che mostra anche l’occhio nero con cui si è svegliata sabato mattina.

Poi sabato sera, durante l’esibizione avvenuta a tarda notte dopo una lunga attesa nella sala delle stelle tra un riscaldamento e l’altro per non perdere la concentrazione, è successo un altro imprevisto che ha per qualche secondo messo a dura prova la tenuta del ritmo del ballo: i capelli di Manuela Moreno si sono impigliati nella giacca del maestro e la giornalista non ha avuto altra scelta che strappare con un movimento rapido della testa le extension, rimaste impigliate. Anche questo momento è stato immortalato dalle telecamere ma è sfuggito ai più, anche se a riguardare il video postato sui social della concorrente si vede a un certo punto una ciocca di capelli penzolante.

Per fortuna i due, sempre più affiatati, non hanno tardato a rientrare in sintonia per il gran finale con Manuela Moreno issata in aria su una sola mano dal maestro Aloia.

Appena finita l’esibizione, secondo il racconto raccolto dall’Adnkronos tra i presenti, Manuela Moreno ha commentato ironica: “È stata davvero un’esibizione da ‘Thriller’… D’altronde è la notte del terrore…”.

Alla fine della serata, nonostante i giudici non avessero fatto sconti per l’incertezza di alcuni passi dopo l’inconveniente dei capelli, i due si sono qualificati per proseguire la gara almeno fino a sabato prossimo. Ancora non è noto su quale ballo Manuela Moreno e Carlo Aloia si cimenteranno il 7 novembre, dopo aver affrontato nella prima puntata un Quick-step, nella seconda un Boogie, nella terza un Tango, nella quarta un sensuale e discusso Samba e nella quinta appunto un Cha Cha al cardiopalma.

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Pubblicato il 2 Novembre 2026