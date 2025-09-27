Ballando con le stelle, chi è Rosa Chemical: Sanremo, il bacio con Fedez e i problemi di salute

(Adnkronos) –

Rosa Chemical è uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle in onda stasera, sabato 27 settembre, su Rai 1. Il rapper è in coppia con la ballerina e maestra Erica Martinelli. Ma chi è il cantante noto per il suo stile provocatorio? Rosa Chemical, nome d’arte di Manuel Franco Rocati è nato il 30 gennaio del 1998 a Rivoli, in provincia di Torino. Il suo stile musicale è molto particolare e fonde rap, pop, elettronica e influenze glam rock. Il suo nome d’arte è attribuito a sua madre Rosa e al gruppo ‘My Chemical Romance’. La sua carriera musicale inizia con la pubblicazione del singolo 'Kournikova' nel 2018. Nel 2022 duetta con Tananai a Sanremo una versione riarrangiata della canzone di Raffaella Carrà 'A far l’amore comincia tu', intitolato ‘Comincia tu’. Nel 2023 partecipa alla kermesse con la canzone ‘Made in Italy’. In quell'occasione ha fatto parlare di sé non solo per la performance musicale, ma anche per l'estetica provocatoria e un bacio sul palco con Fedez, gesto che ha acceso un forte dibattito mediatico. Nel maggio del 2025 è uno dei giudici di 'Like a Star', il programma condotto da Amadeus sul Nove. Durante la serata finale al Festival di Sanremo 2023, mentre Rosa Chemical eseguiva il brano, ha simulato un gesto provocatorio con il rapper Fedez sul palco dell’Ariston. L’episodio ha portato a una denuncia da parte della onlus Pro Vita & Famiglia, che hanno accusato i due artisti di atti osceni in luogo pubblico. Tuttavia, la Procura della Repubblica ha ritenuto che l’accaduto non costituisse reato e ha disposto l’archiviazione del caso dopo pochi giorni. Lo scorso novembre, con un lungo post il 26enne ha aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute, peggiorate nell'ultimo anno a causa di una tonsillite cronica e acuta. Rosa Chemical aveva spiegato infatti che nell'ultimo anno ha sofferto spesso di tonsillite e questo gli ha causato problemi anche sul lavoro: "Sono stati anni difficili per colpa della mia salute, ho dovuto affrontare una tonsillite al mese (nell’ultimo periodo anche più di una) con conseguenti placche, mal di gola, febbre a 40 e altri sintomi spiacevoli, specialmente per uno che con la voce ci lavora". E ancora: "Anche se ho sempre cercato di non darlo a vedere, durante i vari tour penso di aver cantato più volte da malato che da sano senza mai godermi a pieno la magia di ciò che stavo vivendo. L’abuso di qualsiasi tipo di antibiotico per riuscire a cantare e superare determinate situazioni senza quasi mai annullare date, riunioni, sessioni (se non strettamente necessario) mi ha portato ad una resistenza ai farmaci tale da essere arrivato ad un punto di non ritorno e a dovermi operare per forza", aveva spiegato Rosa Chemical che si è trovato costretto a sottoporsi all'operazione dopo anni passati a prendere antibiotici molto forti. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Settembre 2025