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Ballando con le stelle, Aurora Ramazzotti è la seconda concorrente ufficiale

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(Adnkronos) –
Aurora Ramazzotti è la seconda concorrente ufficiale di 'Ballando con le stelle'. L'annuncio è arrivato attraverso i canali social della trasmissione, con un video in cui la giovane conduttrice si è prestata a un'ironica intervista.  Alla domanda su quale sia un suo difetto, ha risposto: "Forse sono un po' scoordinata". Ancora più netta la sua replica quando le è stato chiesto se sapesse ballare: "Assolutamente no". Il nome di Aurora Ramazzotti si aggiunge così a quello https://www.adnkronos.com/spettacoli/alessandro-matri-primo-concorrente-ufficiale-ballando-con-le-stelle-federica-nargi_2t5YpjD8Es0Efcxeu9pu8Ydell'ex calciatore Alessandro Matri, la cui partecipazione è stata ufficializzata nei giorni scorsi. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Agosto 2026

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