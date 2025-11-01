Ballando con le stelle, Andrea Delogu non c’è: il messaggio di Milly Carlucci

(Adnkronos) – "Ti aspettiamo, Andrea". L'assenza scontata di Andrea Delogu a Ballando con le stelle, in onda stasera su Raiuno, viene ufficializzata dal profilo Instagram della trasmissione condotta da Milly Carlucci. La conduttrice ha appena perso il fratello Evan, morto a Bellaria in un tragico incidente in moto. Sul social compaiono le card di tutti i concorrenti abbinati ai propri maestri in vista del televoto che contribuisce a determinare la classifica. Manca, come previsto, la foto di Delogu e del suo maestro Nikita Perotti. In trasmissione, prende la parola Milly Carlucci visibilmente commossa. "Andrea ha subito una tragedia, un lutto gravissimo questa settimana. Tutti noi abbiamo partecipato per quanto possa servire che un gruppo di amici voglia confortare una persona che ha vissuto un dolore simile. Andrea, se sei davanti alla tv… Vogliamo dirti che non ci sono parole, non abbiamo la pretesa di poterti dire qualcosa che possa esserti utile. Sappi che ti vogliamo un bene immenso, ti aspettiamo qui a braccia aperte con tutto il nostro affetto. Vogliamo farti sorridere", dice commossa la conduttrice tra l'applauso del pubblico: "E' per te, Andrea. Ti aspettiamo".

Pubblicato il 1 Novembre 2025