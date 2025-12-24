Attualità

Ballando con le stelle, Andrea Delogu e il viaggio con la coppa

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Andrea Delogu 'in tour' con la coppa destinata al vincitore di Ballando con le stelle. La conduttrice ha trionfato nello show di Raiuno in coppia con Nikita Perotti, aggiudicandosi la finale contro Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. La coppa gigantesca, che pesa a quanto pare una dozzina abbondante di chili, alla vigilia di Natale affronta il viaggio verso la sua nuova casa. Delogu – senza Nikita Perotti nella circostanza – documenta il trasferimento complicato tra viaggi in ascensore e spostamenti in strada, tra la sorpresa dei passanti, prima di 'approdare' in auto. "Questa finisce direttamente a casa di mio padre", aveva detto la conduttrice della Porta magica subito dopo il trionfo nel programma. E allora via in auto verso Rimini… 
Pubblicato il 24 Dicembre 2025

Foto di AdnKronos AdnKronos
