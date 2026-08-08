Ballando con le stelle, Alessandro Matri è il primo concorrente ufficiale

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Alessandro Matri è il primo concorrente ufficiale di Ballando con le stelle, il dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci che tornerà in onda prossimamente. L'annuncio è arrivato, come di consueto, con un video condiviso sulla pagina Instagram del programma di Rai 1. Nel filmato, l'ex calciatore si trova in casa, in canotta e pantaloncini, mentre prova dei passi di danza. "Nono cambiamo, questo non ti viene bene. Facciamo il jive", dice la moglie Federica Nargi, che irrompe davanti alla telecamera, vestita da ballerina. Federica Nargi è un'ex concorrente del programma, ha partecipato nel 2024, in coppia con il maestro di ballo Luca Favilla e si è classificata al terzo posto. "Iniziamo dal kick, che vuol dire kick?", chiede Nargi. "Kick off, calcio", risponde Matri che conosce molto bene quel termine. Dopo aver provato per qualche secondo a insegnargli alcuni passi, la moglie si arrende ironicamente: "Trovati un'altra maestra", già stufa della poca 'mobilità' del marito. "Quest'anno ci sono cascato pure io ragazzi, a ottobre sarò un nuovo concorrente di Ballando con le stelle. Mi raccomando, abbiate pazienza. Ciao ragazzi", conclude il calciatore.

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Pubblicato il 8 Agosto 2026