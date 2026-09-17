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Ballando con le stelle, al via le prove: Perotti ko, entusiamo di Matri e Ramazzotti

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(Adnkronos) –
Primo giorno di prove per le coppie di ballo di Ballando con le stelle. Ieri, mercoledì 16 settembre, i concorrenti del dance show, al via sabato 3 ottobre su Rai1, hanno raggiunto Saxa Rubra, la nuova sede del programma, per iniziare a prendere confidenza con le prime coreografie.  I concorrenti hanno raccontato sui social come sono andate le prime ore di allenamento tra entusiasmo e qualche, inevitabile, difficoltà. Tanta energia per Aurora Ramazzotti che gareggia in coppia con il maestro di ballo Nikita Perotti, vincitore della scorsa edizione. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha condiviso una foto in cui il giovane è stato immortalato a terra mentre si asciugava il sudore con una mano. Segno di una primissima giornata impegnativa.  Ancora più movimentato l'esordio di Alessandro Matri e Giada Lini. In un simpatico video, l'ex calciatore ha chiesto alla sua "prof" come fosse andata la prima giornata. La risposta accompagnata da un sorriso ironico è stata: "Beh… bene dai". Ma dopo Lini ha ridimensionato il suo ironico giudizio spiegando che essendo la prima giornata, l'esordio è andato più che bene.  Leonardo Lini in coppia con Anna Safroncik assicura che "c'è del talento" anche se c'è "molto da lavorare". Ma lei ribatte: "Non mi sono mai sentita così tanto ridicola". 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Settembre 2026

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