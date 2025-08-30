Attualità

Ballando con le stelle 2025, Carlucci svela le prime coppie in pista

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Il tennista Fabio Fognini sarà affiancato da Giada Lini, la cantante Marcella Bella farà coppia con Chiquito e la conduttrice Francesca Fialdini sarà la 'dama' di Giovanni Pernice. Sono i primi abbinamenti di 'Ballando Con Le Stelle' svelati poco fa sui social dalla capitana della trasmissione Milly Carlucci.  La nuova stagione del programma, che quest'anno vedrà Paolo Belli nel ruolo di ballerino sostituito da Massimiliano Rosolino in quello di 'assistente' al fianco della Carlucci, prenderà il via il prossimo sabato 27 settembre in prima serata su Rai1. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Agosto 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Cinecittà, una call to action per giovani talenti del cortometraggio

31 minuti fa

Champions League, ecco il calendario. Subito Manchester City-Napoli e Juve-Dortmund, l’Inter parte con l’Ajax

31 minuti fa

Ucraina, ex presidente Parlamento ucciso in una sparatoria

1 ora fa

Modena, accoltella i genitori e la sorella: giovane arrestato

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio