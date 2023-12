Ballando con le Stelle 2023, vincono Wanda Nara e Pasquale La Rocca

(Adnkronos) – Wanda Nara e Pasquale La Rocca sono i vincitori di Ballando con le Stelle 2023. Seconda classificata la coppia Simona Ventura e Samuel Peron. Sabato 23 dicembre in diretta su Rai1 è andata in onda la finale della 18esima edizione del programma condotto da Milly Carlucci insieme a Paolo Belli. Sette le coppie arrivate in finale: Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Simona Ventura e Samuel Peron, Giovanni Terzi e Giada Lini, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, Sara Croce e Luca Favilla, Rosanna Lambertucci e Simone Casula, Wanda Nara e Pasquale La Rocca. Dopo le esibizioni i protagonisti, affiancati dai loro maestri, come sempre si sono confrontati con i voti della giuria, capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Spazio poi al giudizio dei tribuni del popolo: Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Immancabile la presenza di Alberto Matano, conduttore de ‘La vita in diretta’. Dopo le esibizioni di tutte le coppie è stata la volta dei primi eliminati: Rosanna Lambertucci, Sara Croce e Giovanni Terzi, quinti classificati a pari merito. Quindi si è passati alle sfide tra le coppie rimaste in gara: Wanda Nara e Pasquale La Rocca contro Lorenzo Tano e Lucrezia Lando e Simona Ventura e Samuel Peron contro Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, con i loro cavalli di battaglia. A votare anche il pubblico da casa. La prima sfida è stata vinta da Wanda Nara e Pasquale La Rocca, la seconda da Simona Ventura e Samuel Peron. Le due coppie si sono contese il primo posto a suon di ballo in un avvincente duello a passo di danza in cui hanno dato il tutto per tutto e davvero fino all'ultimo respiro vista l'intensità delle esibizioni. Al termine è stata decretata la coppia vincitrice. Il premio speciale della giuria è andato a Wanda Nara e Pasquale La Rocca, Premio 'Paolo Rossi' a Simona Ventura e Samuel Peron. Durante la puntata c'è stato un imprevisto con una improvvisa interruzione dopo la mezzanotte che ha costretto Rai1 a mandare in onda pubblicità e sketch di Techetechetè. "E' saltato l'impianto elettrico" ha spiegato Milly Carlucci sui social. Poi tornata in onda ha commentato: "E' incredibile, succede anche nelle migliori famiglie, la tecnologia ci può tradire". La serata ha riservato emozioni e sorprese. Rocco Siffredi si è commosso fino alle lacrime per il figlio Lorenzo, Milly Carlucci ha parlato della prossima paternità del maestro ballerino Simone Di Pasquale, Wanda Nara ha pianto ricordando il nonno al quale era legatissima. Ospiti dell’ultima puntata Alberto Angela, che il 25 dicembre condurrà il pubblico di Rai1 in un affascinante viaggio alla scoperta notturna di Parigi con il programma ‘Stanotte a…’, e i ballerini per una notte Alessandro Siani e Cristiana Capotondi, protagonisti al cinema dal primo gennaio 2024 con la commedia ‘Succede anche nelle migliori famiglie’. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Dicembre 2023