Ballando con le Stelle 2023, Mantovan e Porcu eliminati. A sorpresa Caprarica si ritira

(Adnkronos) – La coppia eliminata alla puntata di ieri sera, sabato 2 dicembre, di Ballando con le Stelle è stata quella di Carlotta Mantovan e Moreno Porcu. A sorpresa a fine puntata è arrivata anche la decisione di Antonio Caprarica che si è ritirato per questioni di salute. "Il medico mi ha detto che devo fermarmi, ho concordato con lui di stare fermo dieci giorni, se il regolamento me lo permette, magari tornerò molto volentieri a Ballando. Primi in classifica la coppia di Wanda Nara e Pasquale Rocca, seguiti da Giovanni Terzi e Giada Lini. Terza posizione per Simona Ventura e Samuel Peron, quarta per Lorenzo Tano e Lucrezia Lando. Penultima posizione per Teo Mammuccari e Anastasia Kuzmina. Chiude la classifica Sara Croce e Luca Favilla.



Pubblicato il 3 Dicembre 2023