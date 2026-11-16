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Ballando, Carlucci sul caso d’Urso-Mariotto: “Guillermo ha chiesto scusa due volte”

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(Adnkronos) – Guillermo Mariotto “ha chiesto scusa due volte, spero che questo basti per ricucire il rapporto con la sua compagna di banco”. Così Milly Carlucci spegne la polemica nata nel corso dell’ultima puntata di ‘Ballando con le stelle’ dopo che Guillermo Mariotto ha spruzzato del profumo addosso a Barbara d’Urso, insinuando di sentire “puzza”.  

In un videoclip, mandato in onda oggi a ‘La volta buona’ e girato dopo la puntata dello show andata in onda sabato 14 novembre, Carlucci ha riconosciuto l’errore nelle parole di Mariotto: “I giurati hanno personalità spesso esplosive, qualcuno è troppo esplosivo. Io cerco di non essere la maestrina della penna rossa ma di lasciarli esprimere, sempre nei limiti di quello che si può. Poi Mariotto ha capito e ha chiesto scusa due volte, ogni tanto scherza fuori dalle righe”, ha detto.  

“Oggi – ha aggiunto la conduttrice – basta davvero nulla per far sì che il tuo essere fantasioso e stravagante venga interpretato negativamente. Ha chiesto scusa due volte e spero che questo basti per ricucire il rapporto con la sua compagna di banco”, ha concluso.  

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Pubblicato il 16 Novembre 2026

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