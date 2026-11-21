(Adnkronos) – “È stata una settimana piena piena di notizie, dappertutto. Aprivi il frigo e usciva una notizia di Ballando con le stelle”. Così Milly Carlucci apre la nuova puntata del dance show di Rai1 in onda stasera, sabato 21 novembre, dopo una settimana ricca di notizie alimentate dalla polemica del

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nata nella scorsa puntata dallo scontro tra Guillermo Mariotto e Barbara d’Urso.

“Noi ringraziamo tutti quelli che hanno parlato di noi, ma è stato un momento televisivo che è durato un minuto. Mentre quello che costituisce il programma sono loro, i concorrenti, che con la loro passione riescono a creare magia. La passione li porta a fare dei numeri pazzeschi in pista”, continua la conduttrice, riportando l’attenzione al cuore del programma, la gara di ballo. “Noi siamo qui, facciamo parte di una grande famiglia. Così come Antonella Clerici e Stefano De Martino, facciamo parte del grande varietà di Rai 1”, queste le parole della conduttrice, che si collegano alle frasi pronunciate da Clerici questa settimana nel corso del suo programma ‘È sempre mezzogiorno’ in cui ha criticato la “tv urlata” dopo lo scontro consumato in diretta tra i due giurati. Carlucci ha poi presentato la nuova formazione della giuria con il cambio di posto, ufficiale, tra Alberto Matano e Barbara d’Urso.

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Pubblicato il 21 Novembre 2026