Ballando, Bruno Vespa tra Fognini e Fialdini. Il ‘lastra gate’ arriva a Porta a Porta

(Adnkronos) –
Ballando con le stelle si avvicina alla finale, ma il caso ‘lastra gate’ continua a far discutere. A sollevare dubbi sugli infortuni di Francesca Fialdini sarebbe stato proprio Fabio Fognini. Ospiti di Porta a Porta, nello speciale dedicato al dance show di Rai 1 andato in onda ieri martedì 16 dicembre, Bruno Vespa ha chiesto alla conduttrice di chiarire l’origine della polemica con l'ex tennista. Tra battute e risate, è emerso anche un dettaglio spiacevole. “C’è stata una frase che mi ha ferita davvero”, ha raccontato Fialdini, senza attribuirla direttamente a Fognini: “Qui tutti pensiamo che tu non abbia niente e non te lo dicono perché non hanno il coraggio, io almeno ho il coraggio di farlo”. La conduttrice ha spiegato di esserci rimasta molto male anche perché ricorda di aver sofferto molto per il dolore legato alle fratture alle costole. “Poi ci siamo chiariti”, ha precisato.  Non è mancata una nuova stoccata con un tocco di ironia, tipicA di Fognini. L'ex tennista ha colto la palla al balzo: “Ma alla fine ti sei fatta male o no? Sei in finale…”. Pronta la replica di Fialdini: “Ma se io ti portassi le lastre, le sapresti leggere?”. “Certo, sono un dottore”, ha concluso lui. 
Pubblicato il 17 Dicembre 2025


Pubblicato il 17 Dicembre 2025

