Ballando, Barbara d’Urso: “Delusa e ferita, io aggredita e nessuno mi ha difeso”

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“Mi sento delusa e ferita. Stavolta non perdono, non so cosa succederà”. Barbara d’Urso non esclude conseguenze a sorpresa dopo lo scontro con Guillermo Mariotto nella puntata di Ballando con le stelle andata in onda sabato 14 novembre su Raiuno. Dopo l’esibizione di Ornella Muti, d’Urso e Mariotto sono stati protagonisti di un confronto acceso. Il giurato, in particolare, ha spruzzato profumo verso la collega sottolineando il gesto con le parole “che puzza…”. Barbara d’Urso ha chiesto immediatamente l’intervento di Milly Carlucci in un momento concitato della trasmissione. A mente fredda, nel consueto video pubblicato su YouTube, d’Urso torna sull’episodio. “Sono le 4.30 del mattino, sono andata a cena con i concorrenti e con i ballerini. Faccio questo video dopo aver letto centinaia di commenti di persone che mi difendono e proteggono. Sono molto delusa e ferita, ho subito una vera e propria aggressione. Le aggressioni sono anche e soprattutto verbali. Si è trattato di una cosa premeditata”. Guillermo Mariotto, dice Barbara d’Urso senza nominare il ‘collega’, “è arrivato sin dall’inizio della puntata con questa cosa che mi spruzzava addosso. Io ho lasciato fare perché non voglio mai creare polemiche, cerco di volare alto”.

Nella riflessione di d’Urso, si fa spazio anche una critica velata alla posizione assunta in diretta da Milly Carlucci. “E’ stato un atteggiamento per umiliare una persona, trovo questa cosa imperdonabile e molto triste. Sono entrata in una famiglia che nell’ultime settimane diceva di difendere i propri componenti. Io stasera non mi sono sentita protetta, la cosa è andata avanti come se nulla fosse accaduto”, dice ricordando il messaggio con cui Milly Carlucci, nella puntata di una settimana fa, ha espresso solidarietà a Alberto Ravagnani, il concorrente al centro del caso legato all’intervista durante una puntata di BellaMa’, il programma condotto da Pierluigi Diaco su Raidue. “Avrei potuto alzarmi e andare via, ma sono una professionista e sono rimasta fino all’1.45 per svolgere il mio compito per il quale sono stata chiamata. E’ stato tutto molto brutto, triste, imperdonabile. Io perdono sempre, ma questa volta no. Non so cosa succederà. O forse lo so”, conclude d’Urso senza chiarire quali potrebbero essere gli sviluppi.

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Pubblicato il 15 Novembre 2026