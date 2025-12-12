Ballando, Andrea Delogu e la dichiarazione a Nikita Perotti: la parola ‘proibita’

(Adnkronos) –

Andrea Delogu scioglie ogni dubbio e parla apertamente dei suoi 'sentimenti' per Nikita Perotti. Dopo settimane di indiscrezioni e fan in attesa di un possibile inizio di storia d'amore, alla vigilia della semifinale di Ballando con le stelle, la conduttrice vuota il sacco e decide di raccontare pubblicamente il legame che la unisce al giovane maestro. Delogu precisa però, di non voler usare un'etichetta precisa per evitare che venga banalizzata sui social, lasciando così spazio alla genuinità del loro rapporto. "Questa che state leggendo è una dichiarazione – aggiungete voi la parola che preferite perché io posso solo descrivere quello che Nikita è per me, e quello che Nikita é, poi la definizione la sceglierete voi, perché quella che vorrei usare io ha tante sfumature e questo rapporto é una di queste sfumature e spero che duri per sempre", ha esordito Delogu facendo una chiara premessa. Nel post, la conduttrice racconta l'inizio del loro rapporto, nato in modo del tutto casuale: "Nikita è arrivato nella mia vita come il maestro, un maestro molto giovane, ma un maestro molto più bravo di chi é meno giovane. È arrivato facendo tv, avevamo dei ruoli ben definiti, un percorso da affrontare che speravamo fosse più lungo possibile ma che sapevamo 'di lavoro'". Pregi e difetti, Delogu lo descrive così: "Non è facile alla fiducia, ma è facilissimo alla gentilezza e all'ascolto. Ho dovuto penare per sapere qualcosa di lui, (che non scriverò qui, fan di NKP, voi lo amate anche per la sua riservatezza lo so) e ho dovuto aspettare per dire qualcosa di me che non fosse già 'di tutti', perché avevo da sempre paura di far vedere le fragilità e non sapevo se stavamo facendo tv o amicizia". Il legame si è intensificato dopo il tragico lutto che ha colpito la famiglia di Andrea Delogu, che nel corso dell'esperienza a Ballando ha perso il fratello 18enne, morto tragicamente in un incidente stradale: "Avevo già cominciato ad abbracciarlo perché ne sentivo il bisogno e non perché fosse in una coreografia, avevo iniziato e poi è successo che la mia vita è cambiata per sempre, tutto si è fermato attorno a me, tranne le mie persone, quelle che con me avevano già vissuto, gioito, quelle a cui devo qualcosa di umano e loro a me, quelle del 'un legame costruito'". "È un legame vero, vivo – scrive ancora – di due mondi diversi e lontani che fanno il tifo l'uno per l'altra e che si somigliano fin troppo. Voi chiedete di definirlo, so dirvi che è puro, e che non permetteremo finisca con Ballando". E chiude con un tocco di ironia e con una piccola anticipazione per la performance di domani sera: "Verrà da me per pranzare e mi dirà 'Ballerina mia guarda che casino che hai combinato, di nuovo' e io riderò, di nuovo. A sabato bellezze faremo un modern e volerò".

Pubblicato il 12 Dicembre 2025