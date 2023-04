Bali al posto di Bari, l’influencer e il biglietto sbagliato: “Scalo a Giacarta era strano”

(Adnkronos) – Prenota un volo da Tokyo a Bari, ma lo mandano a Bali. "Vi racconto che cosa è successo", dice in un video su Instagram l'influencer Marco Togni, diretto al Festival 'Follow me' a Trani. "Praticamente un po' di giorni fa chiamo il concierge della mia carta di credito e gli dico devo andare a Bari. Mi fa la prenotazione, ma a insospettirmi quando ho preso i biglietti è stato lo scalo a Giacarta in Indonesia. Questi giapponesi hanno sbagliato la 'l' con la 'r' e hanno preso il volo per Bali". "Vabbè, dai, Bali è solo una Bari che non ci ha creduto abbastanza" commenta uno dei suoi follower su Instagram. "Tra Bali e Bari, io scelgo Bali" ironizza un altro, mentre una giovane donna gli fa notare con un pizzico di malizia: "Ma ti avranno mandato la conferma no?? Bisogna controllare, poi l’addebito sulla carta di credito di un volo per Bali non avrà mai lo stesso costo di un volo per Bari, no??!!".

Pubblicato il 29 Aprile 2023