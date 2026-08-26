Bagnanti morsi da una tartaruga, Life Turtlenest: “Nessun allarme”

“Non ci sono elementi per parlare di allarmi generalizzati: non possiamo parlare di aumento di aggressività della specie né di una escalation di aggressioni da parte di tartarughe marine. Dobbiamo seguire invece questi casi con attenzione e capire perché alcuni individui, in determinate circostanze, hanno manifestato aggressività, per evitare nuovi incidenti. Sono queste le valutazioni da parte dei tecnici del progetto ‘Life Turtlenest’, cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il programma Life e coordinato da Legambiente, dedicato alla tutela della tartaruga marina e attivo sulle coste italiane, spagnole e francesi, in riferimento a quanto avvenuto nei giorni scorsi nelle acque di Lesina. In particolare alcuni bagnanti sono stati costretti a ricorrere alle cure ospedaliere dopo essere stati morsi da una tartaruga marina. “Gli episodi di interazione aggressiva tra Caretta caretta e bagnanti sono estremamente rari e numericamente troppo limitati – spiegano gli studiosi – per consentire qualsiasi generalizzazione statistica. Potremmo essere di fronte a singoli individui con un comportamento anomalo, a una componente territoriale o difensiva o un comportamento legato all’alimentazione”. “Lo strumento principale per garantire una convivenza serena con le tartarughe marine – ha dichiarato il responsabile del progetto Life Turtlenest Stefano di Marco – consiste nell’informare correttamente i turisti e gli operatori balneari. Per questo, in attesa di capire le motivazioni degli eventi avvenuti nelle acque di Lesina, sarebbe bene dotare i litorali di cartelli informativi chiari per conoscere i comportamenti più corretti da tenere in caso di avvistamento di una tartaruga marina che, ricordiamolo, senza voler sminuire ciò che è evidente, è un animale selvatico preziosissimo per la biodiversità”.



Pubblicato il 26 Agosto 2026