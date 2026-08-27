Baglioni lascia la Siae e affida a Soundreef la gestione dei diritti d’autore dal 2027

(Adnkronos) – Soundreef e Claudio Baglioni annunciano l’affidamento, a partire dal 2027, della raccolta e gestione dei diritti d’autore dell’Artista, autore e compositore, Claudio Baglioni a Soundreef. "Soundreef è onorata della fiducia accordataci da Claudio Baglioni, la cui opera appartiene alla storia della musica italiana e del nostro Paese – dichiara Davide d’Atri, Fondatore e ceo Soundreef – Questa scelta rappresenta per noi una responsabilità e un impegno: garantire tutela, trasparenza e valorizzazione, nel rispetto del passato e con uno sguardo attento al futuro. Accogliamo questo percorso con discrezione e gratitudine, consapevoli del valore umano e culturale che ci viene affidato. La musica guarda avanti: e con questo spirito che oggi inizia una nuova collaborazione con Soundreef e Claudio Baglioni. Con rispetto e fiducia". L’accordo tra Claudio Baglioni e la società fondata da Davide d’Atri, che segna il passaggio da Siae (Società Italiana degli Autori ed Editori) a Soundreef dell’Artista, autore e compositore, Claudio Baglioni sarà operativo dal 1° gennaio 2027. L’operazione è stata seguita, per gli aspetti legali, dall’Avvocato Giorgio Assumma per l’Artista e dall’Avvocato Guido Scorza per Soundreef. "Ogni nuova tappa nasce dall'intenzione di dare ancora più valore al complesso delle mie opere e alla storia della mia carriera – dichiara Claudio Baglioni – guardando sempre avanti. Ringraziando Siae per il buon cammino condiviso in tanti anni, oggi proseguo la mia strada, iniziando con fiducia questo percorso collaborativo con Soundreef, nel segno di un ulteriore sviluppo del mio repertorio e la realizzazione dei progetti futuri". Soundreef gestisce la raccolta delle royalty per utilizzi musicali online, offline, dal vivo e in broadcast, e rappresenta un catalogo che comprende alcuni dei brani più celebri della storia della musica. Come prima Independent Management Entity in Europa dotata di una rete di riscossione pienamente operativa, l’azienda ha costruito una struttura integrata end-to-end un tempo riservata esclusivamente alle società di collecting nazionali. Soundreef rappresenta oltre 48.000 autori, compositori ed editori in 90 Paesi, tra cui 30.000 italiani, ed è membro di Cisac in qualità di Rme dal 2020. Tra gli autori rappresentati figurano Roger Waters, fondatore dei Pink Floyd, Laura Pausini, Giovanni Allevi, Gigi D’Alessio, Federica Abbate, Edoardo Vianello, Marco Masini, Pooh, Enrico Ruggeri, Takagi & Ketra, Ghali, Mario Venuti, Dario Baldan Bembo, Guè, Shablo, Rkomi, Ernia, Riccardo Sinigallia, Luca Orioli e Pierfrancesco Bellisario, insieme a molti altri autori e compositori. In Italia, l’azienda rappresenta inoltre il repertorio Sesac — oltre un milione di opere, tra cui brani di icone mondiali come Bob Dylan, Kurt Cobain, Axl Rose, Green Day e Ariana Grande, oltre alle musiche di film di successo e serie Tv cult.

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Pubblicato il 27 Agosto 2026