Bagaglio troppo grande, Ryanair non le permette di partire. E lei si dispera

Una donna è stata lasciata a terra da Ryanair per colpa del… bagaglio. È successo a Sofia, in Bulgaria, dove la passeggera si stata imbardando per il suo volo in direzione Vienna quando è stata fermata dal personale della compagnia low cost a causa delle dimensioni del suo bagaglio a mano. Secondo quanto riporta il Daily Mail infatti, la valigia della donna superava le misure consentite e sarebbe quindi dovuto essere imbarcato oppure, come spesso succede in questi casi, avrebbe dovuto comportare una 'multa' per portarlo a bordo. Questa volta però, dopo che la donna si sarebbe rifiutata di pagare, il personale di Ryanair e la sicurezza dell'aeroporta non le ha permesso di salire a bordo dell'aereo, suscitando la reazione scomposta della passeggera. Come mostra un video diventato rapidamente virale sui social, che sta raccogliendo reazioni indignate, si sarebbe buttata a terra, implorando in ginocchio gli addetti alla sicurezza di lasciarla partire. Gli altri passeggeri, assistendo alla scena, sarebbero rimasti sotto choc mentre salivano sull'autobus che li avrebbe trasportati fino all'aereo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Luglio 2025