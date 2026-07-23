Bad Bunny, la promessa all’Italia dopo il concerto annullato: “Tornerò a Milano”

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Bad Bunny ha concluso il suo tour mondiale 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' con l'ultima tappa andata in scena ieri, mercoledì 22 luglio, a ﻿Bruxelles, in Belgio. Una tournée indimenticabile, iniziata lo scorso novembre che ha fatto tappa anche in Italia con due concerti all'Ippodromo Snai La Maura. Proprio la seconda data milanese però, del 18 luglio, è stata segnata dal

maltempo

: lo show è stato interrotto e successivamente annullato per motivi di sicurezza. Nel corso dell'ultima tappa del tour, l’artista portoricano è tornato sull'accaduto a Milano rivolgendosi al pubblico con queste parole: "Stavo facendo uno dei migliori spettacoli della mia vita, ma le cose della natura, le cose di Dio, non sono nelle nostre mani. Prometto che un giorno tornerò a Milano".

Nel frattempo Live Nation ha reso note le modalità e le tempistiche per il rimborso dei biglietti del concerto annullato. Tutti i possessori di biglietto riceveranno il rimborso del prezzo del biglietto e del 15% del diritto di prevendita. Per tutti gli acquisti effettuati online (Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket) non sarà necessaria alcuna azione da parte dell'acquirente. Il rimborso sarà effettuato automaticamente sullo stesso metodo di pagamento utilizzato per l'acquisto. Le procedure di rimborso saranno avviate il 24 luglio. Per gli acquisti effettuati presso i punti vendita fisici TicketOne o presso la biglietteria il giorno dell'evento, sarà necessario presentare richiesta di rimborso attraverso la piattaforma www.rimborsi.ticketone.it La piattaforma sarà disponibile dal 24 luglio al 7 agosto 2026 e successivamente a tale data saranno avviate le operazioni di rimborso. Nel caso di transazioni effettuate tramite Carte della Cultura e Carta del Docente, sarà riconosciuto un credito di pari importo al valore del biglietto (prezzo del biglietto + 15% del diritto di prevendita) che potrà essere utilizzato per l'acquisto di un altro evento. Nel caso di problemi tecnici (legati al sistema di pagamento utilizzato in fase di acquisto) nell'esecuzione di una singola pratica di rimborso, il cliente verrà contattato dal Customer Care della biglietteria presso la quale è stato effettuato l'acquisto.

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Pubblicato il 23 Luglio 2026