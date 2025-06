Baby K, una ballad e Sanremo: “Basta tormentoni estivi”

(Adnkronos) – Dopo anni di evasione, voluta, "anche attraverso la musica, dato che tante mie canzoni partivano dalla voglia di andare molto lontano, di andare al massimo e dimenticarsi di tutto, ho deciso che era ora dopo aver ballato tanto sulla spiaggia, di fare direttamente sesso sulla spiaggia”. A parlare con l’Adnkronos è Baby K che, ospite del 71esimo Taormina Film Fest spiega il fil rouge del suo brano 'Follia mediterranea', in cui racconta la libertà del piacere femminile senza tabù. "Per me era un tema divertente, dove c’è una protagonista donna che prende un po’ le redini di un racconto anche piccante, bello, estivo". Il divertimento non manca ma "leggerezza non vuol dire superficialità -spiega l’artista- Io amo il ritmo, l’esotico fa parte della mia storia personale, così come mescolare tante culture”. Niente più tormentoni estivi, dunque? “Ammetto che l’estate si presta – dice Baby K – ma sono curiosa anche di fare altre cose, pensare a una ballad, pensare a Sanremo, pensare all’inverno. Sarebbe anche ora”. E trovandosi in una location 'immersa' nel cinema, osserva: “Credo che in musica e cinema vadano proprio a braccetto – scandisce – penso che il cinema sia una forma d’arte che hai il potere di colmare i nostri ricordi durante la nostra formazione. Chi non si ricorda i film che hanno lasciato un segno anche nella propria storia personale, nella crescita?”. All’ipotesi di poter prendere parte a un film e cimentarsi nella recitazione, Baby K non chiude le porte: “Mi è sempre piaciuto recitare -rivela- Io ho fatto scuola in Inghilterra. Sono amica di Ilenia Pastorelli e ho sempre ammirato il suo ruolo in 'Jeeg Robot', l’ho trovata splendida e mi sono detta ‘chissà come sarebbe vestire quei panni o comunque appunto assumere un ruolo del genere’”. Non resta che attendere. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Giugno 2025