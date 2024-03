B7, Pompei (Deloitte): “Trasformazione digitale, transizione energetica e Ai temi centrali”

(Adnkronos) – "Le priorità sono le grandi sfide sui tavoli dei governanti e del mondo dell'impresa: la trasformazione digitale e l'intelligenza artificiale ad essa connessa, le tematiche della transizione energetica e ambientale, ma anche le tematiche legate alle catene di valore che hanno avuto un impatto estremamente rilevante a seguito delle vicende geopolitiche degli ultimi anni e che vanno ripensate in un'ottica di sicurezza e di resilienza mantenendo quello spirito del commercio libero e aperto fondamentale per il mondo delle imprese”. Lo ha detto Fabio Pompei, Ceo Deloitte Central Mediterranean, unico Knowledge Partner di Confindustria per il B7, il più autorevole Engagement Group istituito in seno al G7 guidato da Emma Marcegaglia. "Mettiamo a disposizione tutto il nostro bagaglio di competenze valorizzando il fatto che facciamo parte di un network internazionale. Pensiamo che questo possa dare un contributo importante a sviluppare degli spunti di riflessione per i grandi del G7” ha sottolineato il Ceo. Confindustria e Deloitte hanno realizzato il B7 Flash, un report che ha messo in chiaro le principali priorità che dovrà affrontare la riunione ministeriale del G7 su Industria, Tecnologia e Digitale sotto da guida di Adolfo Urso che si terrà il 14 e 15 marzo a Verona e Trento.

Centralissimo il tema dell’Intelligenza artificiale: “Una sfida che non può essere affrontata singolarmente dai Paesi. Una delle raccomandazioni che emergerà sicuramente dal B7 sarà chiedere ai governanti di avere un approccio condiviso e degli obiettivi comuni, proprio per creare un framework di riferimento dal punto di vista regolamentare” ha concluso Pompei. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Marzo 2024