Azzannato in campagna da due rottweiler, muore 72enne: dramma a Lecce

(Adnkronos) – Un uomo di 72 anni è morto nelle campagne di Nardò, in provincia di Lecce, dopo essere stato azzannato con tutta probabilità da due cani di razza

rottweiler, in località Pittuini. Si chiamava Giuseppe Pampo, di Leverano. Il corpo è stato trovato dai familiari. Sul la salma sono stati trovati morsi precisamente

alla ﻿testa e alle gambe. L’uomo era uscito in mattinata, alle 5.30 circa, per raccogliere i fichi. I familiari preoccupati per l'assenza prolungata hanno si sono messi alla sua ricerca nelle campagne frequentate da Pampo. All’arrivo dei carabinieri sul posto non vi erano cani. La salma si trova nella camera mortuaria del'ospedale Vito Fazzi di Lecce.

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Pubblicato il 19 Agosto 2026