Az Alkmaar-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Europa League. I giallorossi volano in Olanda per sfidare l'Az Alkmaar nella penultima giornata di Europa League. La squadra di Ranieri rincorre un posto tra le prime otto, che garantirebbe l'accesso diretto agli ottavi di finale, e al momento è ferma al 14esimo posto con nove punti, con l'Az distante soltanto una lunghezza in classifica. La sfida tra Az Alkmaar e Roma è in programma oggi, giovedì 23 gennaio, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni:

Az Alkmaar (4-3-3): Owusu-Oduro; Moller Wolfe, Penetra, Goes, Maikuma; Clasie, Mijnans, Koopmeiners; van Bommel, Poku, Parrott. All. Martens

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Saelemaekers, Paredes, Koné, Pisilli. El Shaarawy; Soulé, Dovbyk. All. Ranieri Az Alkmaar-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming su NOW e sull'app SkyGo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Gennaio 2025