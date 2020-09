Ayler’s Mood Trio di Innarella, Gallo e Baron

Nuovo appuntamento dopo il lockdown per Prospettive Sonore, la rassegna diretta da Antonio Tosques e Marcello De Francesco, che torna giovedì 3 settembre, a Foggia, presso l’Arena di Parcocittà. La kermesse si sposta all’aperto per il gran finale, con tre concerti imperdibili e innovativi: 3, 11 e 28 settembre, per tornare a godere di ottima musica live in tutta sicurezza, in collaborazione con gli Amici del Parco.

Un ritorno in grande stile con l’Ayler’s Mood Trio di Pasquale Innarella, al sax tenore, il basso semiacustico di Danilo Gallo e la batteria di Ermanno Baron, che presenterà “Combat Joy” nel 50imo dalla scomparsa di Albert Ayler, uno dei musicisti più influenti della corrente free jazz degli anni sessanta

Albert Ayler, sassofonista statunitense, è lo spunto, la suggestione. Il suo mondo, tra urlo, preghiera e ribellione, è il tesoro. Il resto è estemporaneità. Non un semplice omaggio ad Albert Ayler, ma un vero e proprio viaggio sonoro all’interno del suo mondo linguistico, spirituale e umano, per una personale narrazione della sua musica, non didascalica, cogliendone anche gli spazi e gli umori più segreti ed intimi.

“Energia, stupore, malinconia, allegria irresistibile, intelligenza, ironia, qualche attimo di angoscia o un senso inenarrabile di caduta libera e improvvisa risalita. Sarà il basso semiacustico di Danilo Gallo, con la sua gamma di suoni infiniti, dagli armonici cavernosi a quelli cristallini o silenti? Sarà il sax di Pasquale Innarella, dall’ espressività struggente e improvvisamente sanguigna e potente? Sarà la batteria di Ermanno Baron, dalle atmosfere sempre inaspettate, e che vanno dall’acqua, all’aria, al fuoco?”: questo dicono le note del disco, registrato durante una performance dal vivo in un locale romano.

Prospettive Sonore è un contenitore musicale innovativo, organizzato da Podere 55 Aps, con il sostegno della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, di alcune aziende private. Appuntamento giovedì 3 settembrepresso l’Arena di Parcocittà, a Parco San Felice, con ingresso in via Rovelli, alle ore 20:30.

Posti limitati. Info e biglietti: Segreteria Parcocittà 371/3564344

