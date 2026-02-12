Attualità

Avvistato branco di lupi a Fregene, chiusa Pineta Monumentale

Un branco di lupi è stato avvistato oggi a Fregene, all'interno della Pineta Monumentale. A seguito della segnalazione, il Comune di Fiumicino, ha disposto, con apposita Ordinanza Sindacale, la chiusura immediata al pubblico dell'area fino al termine dell'emergenza.  Il provvedimento, anticipato con una nota dal Comune di Fiumicino, si è reso necessario a seguito dell’avvistamento di un branco composto da sei esemplari di lupo. "Considerata l’elevata frequentazione della pineta da parte di cittadini, anche in presenza di animali domestici, l’Amministrazione – si legge nel comunicato – ha ritenuto opportuno adottare una misura precauzionale finalizzata alla tutela della pubblica incolumità. Al tempo stesso, il provvedimento intende garantire la salvaguardia del lupo, specie protetta e di grande valore per l’equilibrio dell’ecosistema e la biodiversità del territorio".  
