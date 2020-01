Avvistata una pantera in campagna, il sindaco: “Massima attenzione”

E’ allarme a San Severo, dove è in giro una pantera, una tra i felini più pericolosi. Lo riferisce il Comune. L’animale è stato avvistato in agro di San Severo esattamente su via Castelnuovo della Daunia in Contrada “Guardia San Rocco: la pantera è stata notata all’interno di un opificio a soli 1,5 chilometri dal centro abitato. Sul posto sono subito intervenuti gli uomini del Commissariato della Polizia di Stato di San Severo coordinati dal vice questore Claudio Spadaro, gli agenti della Polizia Locale di coordinati dal comandante maggiore Ciro Sacco. Allertato anche il servizio veterinario della Asl Foggia ed il settore competente della Provincia di Foggia.

”Invito tutti alla massima attenzione e cautela – dichiara il Sindaco Francesco Miglio – l’animale è stato avvistato con estrema certezza, la sua presenza nel nostro territorio è dunque evidente, invito tutti a non avventurarsi nelle campagne specie nelle ore serali: è a disposizione il numero telefonico 0882.339200 – Sala Operativa della Polizia Locale, per ogni utile evenienza”.

